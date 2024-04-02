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TBMM Genel Kurulu'na erteleme kararı! Yarın toplanılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu&#039;na erteleme kararı! Yarın toplanılacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'nın oluşmaması kaynaklı toplanamadığını açıkladı. Kurul, yarın saat 14.00'da toplanacak.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda erteleme kararı! Yarın toplanılacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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