TBMM Genel Kurulu'na erteleme kararı! Yarın toplanılacak
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'nın oluşmaması kaynaklı toplanamadığını açıkladı. Kurul, yarın saat 14.00'da toplanacak.
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı