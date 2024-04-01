TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kurtulmuş, "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri" dedi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı