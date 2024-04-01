TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Nisan 2024 20:27 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 20:47 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri" dedi.