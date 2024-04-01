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Haberler > Gündem > TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş&#039;tan yerel seçim mesajı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kurtulmuş, "Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye’nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri" dedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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