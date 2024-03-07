Meclis'i karıştıran 'dolar dolu torba' iddiası! Numan Kurtulmuş talimatı verdi, rapor bekleniyor

Meclis'te 'dolar dolu torba' iddialarına ilişkin bir açıklama da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Söylentiler üzerinden hareket edilemeyeceğinin altını çizen Kurtulmuş, genel sekreterine talimat verdiğini söyledi. Kurtulmuş, "

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir CHP'li vekilin odasında bulunduğu ileri sürülen 'dolar dolu torba' iddiaları tartışmalara neden oldu. Bazı haber sitelerinde yer alan metinlerde CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'nın isminin baş harflerinin bulunması okları Ağbaba'ya çevirmişti.

İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Fildişi Sahili'nden dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da 'dolar dolu torba' iddialarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu bir iddia. Biz söylentiler üzerinden hareket edemeyiz. Genel Sekreterimize talimat verdim. Hemen muhakkik tayin ederek, bunun ne olduğunu, ilgili görüntüleri de izleyerek, oradaki görevli arkadaşların ifadelerine de başvurarak bir çalışma yapılıyor. Zannediyorum kısa bir süre içinde rapor hazırlanır."

NE OLMUŞTU?

CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, bazı haber sitelerinde yer alan metinlerde isminin baş harflerinin bulunması üzerine kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"Torba alan da unutan da şerefsiz alçak, namussuz, haysiyetsizdir" diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hakkımda ortaya atılan çirkin iddialarla ilgili; Torba alan da unutan da şerefsiz alçak, namussuz, haysiyetsizdir. Böyle bir iddiayı elinde hiçbir kanıt olmadan yazanlar da paylaşanlar da namussuz şerefsiz alçaktır.

Bugün bu iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis başkanlığına dilekçe vereceğim. Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım.

Bu iddialar yazanlar haysiyetsizdir, paylaşanlar haysiyetsizdir, kanıtlamayanlar haysiyetsizdir."

Söz konusu iddialara ilişkin CHP'den de bir açıklama gelmişti.

"Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, bir internet sitesinde yer alan haber adı altında mesnetsiz, alçakça, haysiyet cellatlığına varan iftiralarla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi ve çalışanların beyanlarının alınması için Meclis Başkanlığına başvurdu" denilen açıklamada Ağbaba'nın TBMM'ye başvuru dilekçesine yer verilmişti.

Yaşananların ardından TBMM Genel Sekreterliği de iddialara ilişkin inceleme başlatmıştı.