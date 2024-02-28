Meclis'i karıştıran 'dolar dolu torba' iddiası! CHP'li Veli Ağbaba: Torba alan haysiyetsizdir, kafama sıkarım

CHP'li Veli Ağbaba, 'dolar dolu torba' iddialarında baş harflerinin geçmesi sonrası sert bir açıklama yaptı. Ağbaba, "Torba alan da unutan da şerefsiz alçak, namussuz, haysiyetsizdir. Bırakın vekillikten istifa etmeyi, kafama sıkarım" dedi. CHP'den gelen açıklamada ise Ağbaba'nın mevcut iddialarının incelenmesi için TBMM Başkanlığı'na başvurduğu belirtildi. Ayrıca CHP, Ağbaba'nın dilekçesini de paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir CHP'li vekilin odasında bulunduğu ileri sürülen 'dolar dolu torba' iddiaları tartışmalara neden oldu. CHP Malatya Milletvekili ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, bazı haber sitelerinde yer alan metinlerde isminin baş harflerinin bulunması üzerine kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'BIRAKIN VEKİLLİKTEN İSTİFA ETMEYİ, KAFAMA SIKARIM'

"Torba alan da unutan da şerefsiz alçak, namussuz, haysiyetsizdir" diyen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda ortaya atılan çirkin iddialarla ilgili; Torba alan da unutan da şerefsiz alçak, namussuz, haysiyetsizdir. Böyle bir iddiayı elinde hiçbir kanıt olmadan yazanlar da paylaşanlar da namussuz şerefsiz alçaktır.

Bugün bu iddiaların araştırılması, kamera görüntülerinin incelenmesi için Meclis başkanlığına dilekçe vereceğim. Bırakın böyle bir kirli ilişki içinde olmayı yan yana gelirsem bile vekillikten istifa etmeyi kafama sıkarım.

Bu iddialar yazanlar haysiyetsizdir, paylaşanlar haysiyetsizdir, kanıtlamayanlar haysiyetsizdir."

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara ilişkin CHP'den de bir açıklama geldi.

"Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, bir internet sitesinde yer alan haber adı altında mesnetsiz, alçakça, haysiyet cellatlığına varan iftiralarla ilgili kamera kayıtlarının incelenmesi ve çalışanların beyanlarının alınması için Meclis Başkanlığına başvurdu" denilen açıklamada Ağbaba'nın TBMM'ye başvuru dilekçesine yer verildi.

İşte Ağbaba'nın dilekçesi: