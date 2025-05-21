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TBMM'de RTÜK'e AK Parti, CHP ve İyi Parti'den 3 yeni üye seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TBMM&#039;de RTÜK&#039;e AK Parti, CHP ve İyi Parti&#039;den 3 yeni üye seçildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçimi tamamlandı. AK Parti kontenjanından Hasan Davulcu, CHP kontenjanından Tuncay Keser ve İyi Parti kontenjanından Ahmet Can Buğday RTÜK üyeliklerine seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) AK Parti, CHP ve İyi Parti kontenjanına düşen birer üyelik için seçim yapıldı.

3 PARTİDEN RTÜK'E YENİ ÜYE

Seçimde 416 milletvekili oy kullandı. AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu 387 oyla, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser 339 oyla ve İyi Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday 307 oyla RTÜK üyesi seçildi.

Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday ikinci kez RTÜK üyesi seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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