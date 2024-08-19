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Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tekirdağ&#039;da plastik fabrikasında yangın

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı bölgeye birçok ekip sevk edildi. Yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda büyük oranda kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın - 1. Resim

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Star Hidropar Ekinplas adlı fabrikada çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin yayılması durduruldu. Ekipler, yangının tekrar alevlenme riskine karşı fabrikada soğutma çalışmalarına başladı. Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Fabrikada akan plastik maddelerin kıvılcım oluşturmasının ise yangının tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı öğrenildi.

Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın - 2. Resim

Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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