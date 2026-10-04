30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu Festivali, son günde de yoğun ilgiyle takip edildi. Festivali 1 milyonu aşkın vatandaş ziyaret ederken, teknoloji takımları projeleriyle dikkat çekti. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Selçuk Bayraktar, "Tersine beyin göçü başladı. En büyük 'Kızılelma' gençlerin insanlık yararına üretmesi" dedi. İşte son günden dikkat çekenler...

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Teknoloji meraklılarını, genç kaşifleri ve yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST Güneydoğu'da son güne gelindi.

Festivalin son günü olması dolayısıyla Şanlıurfa'nın yanı sıra, Türkiye'nin birçok ilinden ziyaretçiler, festivale gelerek teknolojik araçları yerinde gördü.

Ziyaretçiler festivalde dikkat çeken önemli hava araçları ile hatıra fotoğrafları çektirerek çeşitli teknolojik araçlar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Festival çeşitli etkinlik ve hava gösterileri ile son bulacak. Alana gelen ziyaretçiler, unutulmaz anlar yaşadıklarını belirterek sevinçlerini paylaştı.

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

"REKOR KIRA KIRA GİDİYOR"

Selçuk Bayraktar, Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfının TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlediği kapanış programının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Mega bir etkinlik olması sebebiyle yaşanan yoğunluğa rağmen alanın adeta bir "harikalar diyarına" dönüştüğünü ifade eden Bayraktar, "TEKNOFEST güncel katılımda rekor kıra kıra gidiyor. Gördüğümüz kadarıyla Şanlıurfa'da en güzel TEKNOFEST deneyimini yaşıyoruz. Emek veren tüm kurumlara ve arkadaşlara yürekten şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

Milli Teknoloji Hamlesi ile gelecekte tersine beyin göçü yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Bayraktar, "Bu süreç başladı zaten. Şu anda binlerce akademisyenimizin, teknoloji insanımızın ve bilimsel camianın geri dönüşlerini görüyoruz. Bu sayının daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

Bayraktar, gençlere yönelik tavsiyesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Hedeflerinizi yüksek tutun, asla aza razı olmayın. Bizler 'Acaba yapabilir miyiz?' kuşağıydık. Sizler, 'Yaptık mı dünyanın en iyisini yaparız' kuşağısınız. Sizlerden beklentimiz çok daha yüksek ki bu ateş sizin içinizde yanıyor. İnşallah bizlerin de vereceği destekle sizler tüm değerleriyle, kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz. Siz de bu çekirdek, bu inanç, bu gayret, bu mefkure var."

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

"TERSİNE BEYİN GÖÇÜ BAŞLADI"

Selçuk Bayraktar, uzay çalışmalarına yönelik "Kızılelma" hedefinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, Kızılelma'nın "yaklaştıkça uzaklaşan bir mefkure" olduğunu dile getirdi.

Bu vizyonun gençler tarafından benimsenmesinin önemine işaret eden Bayraktar, "Beni en çok mutlu eden şey, Kızılelma mefkuresinin memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de Kızılelması olmasıdır. Milyonlarca gencimizin bu uğurda yarışmalara başvurması, bunları girişimlere dönüştürmesi ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına yapması olabilecek en büyük Kızılelmamızdır. Cenab-ı Mevla'ya şükürler olsun ki bunu takım arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. İnşallah bu deneyim tüm dost ve gönül coğrafyamızda da paylaşılmaya devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

BUGÜNE KADAR 12 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

9 yılda 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını vurgulayan TEKNOFEST Genel Sekreteri Mehmet Ali Nart, "Biz ilk günden bu yana hummalı bir çalışma yaptık ve alanı Şanlıurfalılarımıza hazırladık. Şanlıurfalı vatandaşlarımızın da bu alana gösterdiği teveccüh çok kıymetiydi ve heyecan vericiydi. Bu yıl ayrıca 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersane Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan'ımızı yaptık ve 343 bin vatandaşımız ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

TEKNOFEST Güneydoğu 1 milyonu geçti! Selçuk Bayraktar: Tersine beyin göçü başladı

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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