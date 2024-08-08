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TEM Otoyolu'nda tır, otomobil ve 2 otobüs birbirine girdi: 15 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TEM Otoyolu&#039;nda tır, otomobil ve 2 otobüs birbirine girdi: 15 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 15 kişi yaralanırken İstanbul istikametinde trafik oluştu.

TEM Otoyolu İstanbul İstikameti Gültepe Tüneli’nde edinilen bilgiye göre; 31 AA 371 plakalı tır, 54 DE 086 plakalı otomobil ile 27 LM 817 ve 07 PS 762 plakalı 2 şehirler arası otobüs zincirleme kazaya karıştı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OULŞTU

Kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 15 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis tek şeritten yolu trafiğe açtı.

TEM Otoyolu'nda tır, otomobil ve 2 otobüs birbirine girdi: 15 yaralı - 1. Resim

ÖNCE OTOBÜSLER ÇARPIŞMIŞ

Araçlar kaza sebebiyle hasar alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kazayı anlatan otomobil sürücüsü, "Önce otobüsler birbirine sonra bize vurdu. Bizde savrulup tıra vurduk. 4 araç kazaya karıştı. Bizde çok şükür yaralı yok" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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