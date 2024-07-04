Tekirdağ'da otluk alanda temizlik yapan belediye çalışanları ceset buldu. Kimliği tespit edilen şahsın ölüm nedeni otopsi ile tespit edilecek.

Öğle saatlerinde Nazım Sav Caddesi üzerinde Göçmen Konutları karşısındaki otluk alanda temizlik çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durum güvenlik güçlerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatının belirledi. Şüpheli ölüm vakasına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında Muratlı Cumhuriyet Savcısı Tayyip Taşdelen ve Tekirdağ İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgeye gelerek çalışma yaptı. Şahsın 60 yaşındaki Recep İnler olduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.