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Temizlik yapan belediye çalışanları ceset buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediye Ekipleri, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da otluk alanda temizlik yapan belediye çalışanları ceset buldu. Kimliği tespit edilen şahsın ölüm nedeni otopsi ile tespit edilecek.

Öğle saatlerinde Nazım Sav Caddesi üzerinde Göçmen Konutları karşısındaki otluk alanda temizlik çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Temizlik yapan belediye çalışanları ceset buldu - 1. Resim

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Durum güvenlik güçlerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatının belirledi. Şüpheli ölüm vakasına ilişkin başlatılan inceleme kapsamında Muratlı Cumhuriyet Savcısı Tayyip Taşdelen ve Tekirdağ İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgeye gelerek çalışma yaptı. Şahsın 60 yaşındaki Recep İnler olduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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