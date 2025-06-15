Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Termometreler 35 dereceyi gösterdi! Sınavdan çıkan denize koştu

Termometreler 35 dereceyi gösterdi! Sınavdan çıkan denize koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Termometreler 35 dereceyi gösterdi! Sınavdan çıkan denize koştu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcağa rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldururken, LGS sınavından çıkan öğrenciler de soluğu denizde aldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.

Termometreler 35 dereceyi gösterdi! Sınavdan çıkan denize koştu - 1. Resim

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline koştu.

Termometreler 35 dereceyi gösterdi! Sınavdan çıkan denize koştu - 2. Resim

Kimi vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü şarkıcı Lara İran'da savaşın ortasında kaldı! "Durum çok kritik"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaktan kavrulacağız... - GündemTarih verildi! Sıcaktan kavrulacağızİsrail saldırılarının ardından İranlılar, İstanbul'dan ülkelerine dönüyor - GündemAkın akın İstanbul'dan gidiyorlar!Cevdet Yılmaz'dan İran-İsrail gerilimi ile ilgili açıklama: Nükleer müzakerelere geri dönülmeli - GündemOrta Doğu yangın yeri: Nükleer müzakerelere geri dönülmeliCumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Masada İsrail-İran çatışması var - GündemErdoğan'dan diplomasi trafiği! Masada tek bir konu varLGS sınav molasında ilginç anlar! 200 metre kuyruk oluştu - GündemLGS sınav molasında ilginç anlar!Nefes kesen anlar: Sofraya gelen misafiri gören aile ne yapacağını şaşırdı - GündemTunceli'de şaşırtan anlar: Gelen misafiri gören aile yapacağını şaşırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...