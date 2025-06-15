Termometreler 35 dereceyi gösterdi! Sınavdan çıkan denize koştu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Antalya'da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcağa rağmen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahilini doldururken, LGS sınavından çıkan öğrenciler de soluğu denizde aldı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı.
Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte, nem oranı yüzde 70 oranında, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde iki oturum halinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrenciler, velileri ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline koştu.
Kimi vatandaşlar denize girerek ferahlamayı, kimileri ise ağaç gölgelerinde oturmayı tercih etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci