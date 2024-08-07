Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! 4 PKK'lı etkisiz

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda taciz ateşi atan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.