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Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! 4 PKK'lı etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! 4 PKK&#039;lı etkisiz

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda taciz ateşi atan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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