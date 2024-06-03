AK Parti harekete geçti! Teşkilatlanmada yapay zekâ kullanılacak

AK Parti’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dün sona erdi. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, e-Teşkilat modelinin kurulacağını belirtilerek, teşkilatlanmada yapay zekâ kullanılacağını belirtti.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Toplantıda birçok bakan sunum yaparken, grup başkan vekilleri ise çalışmalar hakkında teşkilatı bilgilendirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı sunumda son dönemlerde artan şikâyetlere işaret ederek “Yabancıların kayıt dışı çalışmalarına son verilecek. Konu yarın yapılacak kabine toplantısında gündeme alınacak” dedi.

BAŞOBOŞ SORUNU GÜNDEMDEYDİ

Kampın TBMM parti grup çalışmaları oturumunda sokak köpekleri ile ilgili çalışmalar da gündeme geldi. AK Parti’de başıboş sokak köpek sorunu çözümü için görevlendirilen Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bu konunun Türkiye’nin meselesi olduğunu, bu yüzden toplumun tüm kesimleriyle çalıştıklarını kaydetti. Yenişehirlioğlu, hazırlayacağı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağını söyledi.İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım hakkında değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise “Dünyanın gündemi artık ateşkesi de aşan iki devletli çözüm oldu” ifadelerini kullandı.

TEŞİKİLATTA YAPAY ZEKA DÖNEMİ!

Öte yandan, genel merkez çalışmaları oturumunda seçim işleri ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları seçim sonuçlarına yönelik sayısal veri sunumu gerçekleştirdi. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 2028 seçimlerine giden yolda yapılacak yeniliklerin çerçevesini çizdi. Kandemir e-Teşkilat modelinin kurulacağını belirtilerek, teşkilatlanmada yapay zekâ kullanılacağını belirtti.

EKONOMİDEN SONRA EN BÜYÜK SORUN SAĞLIK SEKTÖRÜ

Kampta katılımcılar tarafından Türkiye’de ekonomiden sonra en büyük sorunun sağlık alanında yaşandığı dile getirildi. 10 dakikada bir hasta muayene etmenin sağlıklı olmadığı ve bu durumdan hastaların memnun olmadığı belirtildi. Ayrıca, 2002 yılında kişi başına düşen sağlık harcamasının 100 dolar olduğu, şu an bu rakamın 306 dolara çıktığı belirtildi.