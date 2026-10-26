Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Elazığ’da simit tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren Barış Sertkaya konuştu. Cezaevinden izinli çıktığı günler simit sattığını, belirten Sertkaya “Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı. Herkese teşekkür ederim. Helalinden çalışmak en güzelidir. Helal olsun 3 kuruş olsun” dedi.

Kaydet
|

Elazığ’da simit tezgahına not bırakıp, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) oturumuna katılan Barış Sertkaya, konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Simitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi
GÜNDEM

Simitçiden KPSS notu! Tezgahına bırakıp sınava girdi

Dün Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılacak olan simitçilik yapan Barış Sertkaya, sınava gireceği Elazığ Lisesi’nin bahçesine tezgahını bırakmıştı.

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş
Başlık ResmiTezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş

Sertkaya tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girmişti.

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş
Başlık ResmiTezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş

Simitçi Barış Sertkaya, konuştu. Sertkaya “Allah’a emanet ettim. Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı. Herkese teşekkür ederim. Tanıyan veya tanımayan herkes bana dua etmişti” dedi.

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş
Başlık ResmiTezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş

“HELAL OLSUN 3 KURUŞ OLSUN”

Başına gelen birkaç olay nedeniyle cezaevinde olduğunu belirten Sertkaya şöyle konuştu:

Allah tüm mahkumlara sabır versin. Şuan da izindeyim. Çarşamba günü tekrardan teslim olacağım. İzinlere çıktığım günlerde simit satıyorum. Geçimimi oradan sağlıyorum. Millete mahcup olmamak için mecbur çalışıyorum. Helalinden çalışmak en güzelidir. Biz ailemizden böyle gördük. Haramdan uzaklaşalım. Helal olsun 3 kuruş olsun.

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş
Başlık ResmiTezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.