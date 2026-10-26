Elazığ’da simit tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren Barış Sertkaya konuştu. Cezaevinden izinli çıktığı günler simit sattığını, belirten Sertkaya “Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı. Herkese teşekkür ederim. Helalinden çalışmak en güzelidir. Helal olsun 3 kuruş olsun” dedi.

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Elazığ’da simit tezgahına not bırakıp, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) oturumuna katılan Barış Sertkaya, konuştu.

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Dün Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılacak olan simitçilik yapan Barış Sertkaya, sınava gireceği Elazığ Lisesi’nin bahçesine tezgahını bırakmıştı.

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş

Sertkaya tezgahı bırakacak kimseyi bulamayınca tezgahına "Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim" notunu bıraktıktan sonra sınava girmişti.

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş

Simitçi Barış Sertkaya, konuştu. Sertkaya “Allah’a emanet ettim. Elazığ halkını biliyorum, aldığı ücreti fazlasıyla içerisine bırakmışlardı. Herkese teşekkür ederim. Tanıyan veya tanımayan herkes bana dua etmişti” dedi.

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş

“HELAL OLSUN 3 KURUŞ OLSUN”

Başına gelen birkaç olay nedeniyle cezaevinde olduğunu belirten Sertkaya şöyle konuştu:

Allah tüm mahkumlara sabır versin. Şuan da izindeyim. Çarşamba günü tekrardan teslim olacağım. İzinlere çıktığım günlerde simit satıyorum. Geçimimi oradan sağlıyorum. Millete mahcup olmamak için mecbur çalışıyorum. Helalinden çalışmak en güzelidir. Biz ailemizden böyle gördük. Haramdan uzaklaşalım. Helal olsun 3 kuruş olsun.

Tezgahına not bırakıp KPSS’ye giren simitçinin şaşırtan hikayesi! Cezaevinden izinli çıktığında satıyormuş

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

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