TGRT Haber’den interaktif yarışma programı... Çözen kazanacak

TGRT Haber’de hafta içi her akşam 21.00’de canlı yayınlanacak yarışma, yarıştırırken öğretmeyi, eğlendirirken kazandırmayı vadediyor. İzleyiciler ev konforunda yarışırken bir yandan kendilerini geliştirecek bir yandan da ödül kazanacak.

TGRT Haber, izleyicilerin yarışacağı, farklı ve interaktif formatta yarışma ile ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Tecrübeli sunucu Alper Altun’un sunacağı “Çözen Kazanır” hafta içi her akşam yarıştırırken öğretmeyi, eğlendirirken kazandırmayı hedefliyor. Her akşam saat 21.00’de Alper Altun soracak, yarışmacılar tablet ve telefonlarından QR kodunu okutarak oturdukları yerden sürpriz hediyeler kazanacak. Çözen Kazanır’ı Alper Altun’la konuştuk:

Alper abi biz seni tanıyoruz. Seni, senin ağzından kısaca okurlarımıza tanıtabilir miyiz?

27 yılı aşkın bir süredir medya sektöründeyim. İlk yıllar radyolarda, sonra da ulusal ve uluslararası televizyonlarda haber sunuculuğu, spikerlik, dünyanın tehlikeli bölgelerinde muhabirlik, üniversitelerde gençlerle deneyimlerimi paylaştığım akademisyenlik yaptım. Son olarak TGRT Haber ve Türkiye gazetesinin YouTube kanallarında her gün gündemi anlattığım bir programım vardı. TGRThaber.com’da gündeme dair yazılar yazıyorum. Şimdi de bana çok uzak olmayan yeni bir projeye, bilgi yarışması programımıza başlıyorum.

Seni ekranlarda hep haber sunarken izledik. İlk defa bir yarışmada göreceğiz. Heyecanlı mısın?

Heyecanlıyım. Prime Time’da haber dışı bir projede diğer kanallar ve programlarla yarışmak farklı olacak. Ama sunum açısından bir heyecanım yok. Uzun yılların verdiği kamera karşısında canlı yayın tecrübesi ile gayet rahatım. Amacım her gün saat 21.00’de izleyicilerimize ve yarışmacılarımıza keyifli bir şekilde vakit geçirtirken aynı zamanda hep birlikte bilgi dağarcığımızı ve entelektüel seviyemizi yükseltmek. Sıkıcı olmayan ama aynı zamanda bir haberci ciddiyetinin dışına da çok çıkmadan güzel bir sunumla yarım saat boyunca izleyicileri mutlu etmek, benim de en büyük mutluluk kaynağım olacak.

Çözen Kazanır, dijital platformla televizyonu birleştiren, interaktif, güzel bir proje. Kimin fikriydi? Hazırlık süreci nasıl ilerledi? Format hakkında bilgi verir misin?

Formatı gördüğümde en çok interaktif oluşu hoşuma gitti. Televizyon ve dijital yayıncılığı bir arada götüren biri olarak şaşırdım. Geleneksel ve dijital medyayı harmanlayan bir proje geliştirmek herkesin harcı değil. İhlas Medya’nın 15 kişilik yazılım ekibinin başında arkadaşımız Ahmet Temur ve Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, geliştirdikleri bu formatla gerçekten zoru başardılar.

Soruları kim hazırlayacak? Ne tür sorular olacak. Yarışmanın teknik altyapısı güçlü mü?

Sorular devasa bir soru bankamız üzerinden özel bir yazılımla otomatik olarak seçiliyor. Diğer yarışma programlarından en büyük farkı, canlı yayınlanması. Güvenliğe maksimum seviyede önem veriyoruz. Yoğun katılım ya da sanal saldırı ihtimaline karşı teknik altyapımız hazır.

Yarışmak isteyen okurlarımız ne yapmalı?

Bu yarışmanın diğer büyük farkı, yarışmacılarımızın tamamının izleyicilerimizden oluşması. 15 sorumuz var. İlk 13 soru edebiyat, tarih, biyoloji, fizik, kimya, genel kültür, coğrafya gibi daha pek çok kategoriden seçilen bilgi sorusu. Son 2 sorumuz ise tahmin gücünüzün öne çıktığı final soruları. Her sorunun bir puanı var ve yarışmanın sonunda büyük ödül kazanılıyor. Soruları görmek için televizyonun yani TGRT Haber’in açık olması gerekiyor. Ödülü kazanmak, yani yarışmak için de yarışma boyunca ekranda gözüken QR kodunun telefon ya da tabletle okutulması gerekiyor. Seyircilerimiz, bu şekilde izlerken aynı zamanda yarışabilecek. 30 saniyelik süresi olan her soru için dijital ekranlara gelen 4 şıktan doğru olduğunu düşündüklerini seçebilecekler. Barkod okutmak çok kolay ama isteyenler tgrthaber.com haber sitemizde yer alan yarışma bağlantı linkine tıklayarak bilgisayarlarından da katılıp yarışmacı olabilecekler.

Birincileri neler bekliyor?

Yarışma sonunda en yüksek puanı kazanan izleyicimiz ve tabii aynı zamanda yarışmacımız olan kişi, 5.000 liralık Migros hediye çekini de kazanıyor. Her gün bu ödülü veriyoruz. Zamanla miktar da artabilir hatta şaşırtıcı çok büyük hediyeler de verebiliriz. Ödül kadar keyif veren şey, kendinizi geliştirme duygusu. İzleyenlerimiz her gün bir önceki günden daha fazla puan almaya çalışacak. Aynı zamanda ev konforunda sadece izleyici olarak değil yarışmacı olarak diğer aile fertleriyle de yarışacaklar. Ya da WhatsApp grupları üzerinden yarışma sonunda aldıkları puanın ekran görüntüsünü paylaşarak sevdikleriyle de tatlı bir rekabete girmenin heyecanını yaşayabilecekler. Yarışma sonunda en yüksek puanı ve hediyeyi kazananın isim, soyad ve puanı, televizyondan tüm izleyicilere gösterilecek. İlk 10’a girenlerin listesini de TV ekranından paylaşıyoruz. Yarışma bittiği anda ise yarışmacıların tamamı telefon, tablet ya da bilgisayarlarından, aldıkları puanı görebiliyorlar.