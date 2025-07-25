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THY'de kritik değişiklik! Yahya Üstün o göreve getirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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THY&#039;de kritik değişiklik! Yahya Üstün o göreve getirildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

THY Basın Müşavirliği biriminin ismi "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirildi. Şirketin ilk İletişim Başkanı da basın müşavirliğini yürüten Yahya Üstün oldu.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, İcra Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda "Basın Müşavirliği" biriminin isminin "İletişim Başkanlığı" olarak değiştirilmesine ve yeni bir birim olarak da "İnşaat ve Emlak Başkanlığının" kurulmasına karar verildiği duyuruldu.

İLK BAŞKAN YAHYA ÜSTÜN OLDU

Açıklamada, halihazırda Basın Müşaviri olan Yahya Üstün'ün "İletişim Başkanı" olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Böylece Üstün, THY'nin ilk İletişim Başkanı oldu.

THY'de kritik değişiklik! Yahya Üstün o göreve getirildi - 1. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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