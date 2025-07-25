Mahkeme taleplerini reddetti! Türkiye'nin ünlü şirketi resmen iflas etti

Birçok sektörde üretim yapan Asman Çelik'in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

Art arda yaşanan iflaslara bir yenisi daha eklendi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, ekonomik sıkıntılar yaşayan Asman Çelik'le ilgili çarpıcı bir karar verdi.

Mahkeme şirketin konkordato başvurusunu kabul etmedi. Böylece şirketin iflasına hükmedildi. Öte yandan Asman Çelik'in geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbir hükümleri kaldırıldı.

BİRÇOK ALANDA ÜRETİM YAPIYORDU

Otomotiv, tarım, enerji ve gıda sektörlerine üretim yapan; özellikle cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanlarıyla tanınan firma, yüzlerce çalışana istihdam sağlıyordu.