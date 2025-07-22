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İstanbul'da 42 yıllık hastane iflasın eşiğinde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da 42 yıllık hastane iflasın eşiğinde!
İstanbul, Sağlık, Hastane, Özel Hastane, Konkordato, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1983 yılından bu yana İstanbul’da hizmet veren Özel Çevre Hastanesi, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Konkordato haberi bu defa sağlık sektöründen geldi.

Birçok alanda faaliyet gösteren ve 1983 yılından bu yana İstanbul’da hizmet veren Özel Çevre Hastanesi, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul'da 42 yıllık hastane iflasın eşiğinde! - 1. Resim

3 AYLIK SÜRE

Şirkete 3 aylık geçici mühlet verilirken, mahkeme verilen geçici mühlet kapsamında konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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