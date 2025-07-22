İstanbul'da 42 yıllık hastane iflasın eşiğinde!
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
1983 yılından bu yana İstanbul’da hizmet veren Özel Çevre Hastanesi, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.
Konkordato haberi bu defa sağlık sektöründen geldi.
Birçok alanda faaliyet gösteren ve 1983 yılından bu yana İstanbul’da hizmet veren Özel Çevre Hastanesi, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
3 AYLIK SÜRE
Şirkete 3 aylık geçici mühlet verilirken, mahkeme verilen geçici mühlet kapsamında konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci