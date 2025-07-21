Türkiye'nin iki tekstil devi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan ettiler... Birisi geçen yıl üretimi durdurmuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2025 08:19 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 09:06 - Güncelleme:

Tekstil, İflas, Konkordato, Ekonomi, Haber

İki köklü tekstil firması Gülsoy Tekstil ve Art Giyim konkordato talebinde bulundu. Geçtiğimiz yıl üretimi durduran Art Giyim için mahkeme 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verirken Gülsoy Tekstil için 3 aylık geçici konkordato süresi tanıdı.

Türkiye'nin iki önemli tekstil firması ekonomik zorluklara daha fazla dayanamadı ve konkordato talebinde bulundu. Sakarya'da faaliyet gösteren Art Giyim, geçtiğimiz yıl üretimini tamamen durdurmuş ve piyasadan çekilme sinyalleri vermişti. Mahkeme, şirketin içinde bulunduğu zor durumu dikkate alarak konkordato tedbirlerinin sürmesine ve konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti. İlgili Haber Ünlü gıda markası konkordato ilan etti! Gözde tatil beldelerinin vazgeçilmeziydi... KOMİSER HEYET GÖREVLENDİRİLDİ İstanbul merkezli Gülsoy Tekstil ve şirket ortakları da benzer şekilde konkordato ilan etti. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Bu süreçte şirketin mali yapısını incelemek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar