Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ticaret Bakanlığı bir ayda yüzlerce firmaya izin verdi! Karar Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı bir ayda yüzlerce firmaya izin verdi! Karar Resmi Gazete'de

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı bir ayda yüzlerce firmaya izin verdi! Karar Resmi Gazete&#039;de
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayında 540 firma için izin belgesi düzenlediğini duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

 Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 23, resen 6 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
TYT AYT’yi etkiler mi, AYT puanı TYT puanını düşürür mü? Üniversite sınavı puan hesaplama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sınırlar çizdirmeyeceğiz - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sınırlar çizdirmeyeceğizBiyolojik savaşın yeni yüzü kene! Türkiye’de popülasyon her geçen gün artıyor  - GündemBiyolojik savaşın yeni yüzü kene!Sahile terör sarmalı! Komplonun stratejisi Kandil-KCK tarafından belirlendi - GündemSahilde terör sarmalına izin verilmedi!Antalya açıklarında deprem oldu - GündemAntalya açıklarında deprem olduCHP'nin 'şaibeli kurultayı' için çarpıcı itiraf: Asıl büyük para 2. turda döndü, ispatlarım - Gündem"Asıl büyük para 2. turda döndü, ispatlarım"Fatih Altaylı gözaltına alındı - GündemFatih Altaylı evinden gözaltına alındı
Sonraki Haber Yükleniyor...