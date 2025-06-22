Ticaret Bakanlığı bir ayda yüzlerce firmaya izin verdi! Karar Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayında 540 firma için izin belgesi düzenlediğini duyurdu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 540 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi ile 2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 23, resen 6 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.