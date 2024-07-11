Timur Sevi'ye suikast girişimi! Zanlı silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'ye saldıran zanlı, saldırıda kullandığı tespit edilen silahı ile gözaltına alındı. Sevi ise 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alındı.
Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi ağır yaralandı.
48 SAAT UYUTULACAK
Ailesinin 112 sağlık çalışanlarına bildirmesi üzerine ilk tedavisinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavisi sonrası başkan Sevi 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alınırken, 48 saat boyunca yoğun bakımda uyutulacak.
SORGUSU SÜRÜYOR
Yaşanan saldırı ile ilgili titiz bir çalışma yürüten Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sevi'ye saldırdığı tespit edilen A.A. isimli şahsı saldırıda kullandığı silahlı ile beraber gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı