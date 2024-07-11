Timur Sevi'ye suikast girişimi! Zanlı silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2024 15:27 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 15:44 - Güncelleme:

Yüksekova, Saldırı, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'ye saldıran zanlı, saldırıda kullandığı tespit edilen silahı ile gözaltına alındı. Sevi ise 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine alındı.