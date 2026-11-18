Kocaeli'den Sakarya'ya sevk edilen Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait 5 tır dolusu kaliteli fındığın, yol üzerinde çürük fındıklarla değiştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. TMO yetkililerinin ihbarıyla ortaya çıkan olayda, 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden Sakarya'nın Karasu ilçesine gönderilen fındık sevkiyatında usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Kandıra'daki deposundan Karasu'daki alım merkezine gönderilen 5 tır dolusu kaliteli fındığın, sevkiyat sırasında çürük fındıklarla değiştirildiği öne sürüldü.

5 TIR FINDIĞI DEPOYA GÖTÜRÜP DEĞİŞTİRDİLER

İddiaya göre, Kandıra'dan yola çıkan fındık yüklü tırlar, teslimat noktası olan Karasu yerine Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Gölkent Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldü.

Burada tırlardaki kaliteli fındıklar indirilerek yerlerine 5 tır dolusu çürük fındık yüklendi.

Değiştirildiği öne sürülen fındıklar daha sonra Karasu'daki TMO alım merkezine teslim edildi.

TMOda 5 tır çürük fındık skandalı: 11 kişi gözaltına alındı

TMO YETKİLİLERİ FARK ETTİ

Alım merkezine getirilen fındıklardaki durumu fark eden TMO yetkilileri, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sevkiyat sırasında yaşandığı öne sürülen usulsüzlüğe ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

TMOda 5 tır çürük fındık skandalı: 11 kişi gözaltına alındı

3 İLÇEDE OPERASYON: 11 GÖZALTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ferizli'nin Gölkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren fındık tüccarı E.M. ile Kaynarca ve Karasu ilçelerinde bulunan 10 şüpheli daha yakalandı.

Operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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