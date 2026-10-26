Toplu ulaşıma bayram düzenlemesi! İzmir'de 29 Ekim için ek sefer ve İZBAN kararı

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin alınan kararla ulaşımda seferler yeniden düzenlendi. Toplu ulaşımın ücretsiz olması ve İZBAN'a ilişkin merak edilenler cevap buldu. Öte yandan kentteki iskelelerde oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemler alınacak.

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İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım seferleri yeniden düzenlendi. Otobüs seferleri ek seferlerle desteklenirken, gece vapur seferleri de yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım araçları 1 kuruşa, İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı meclis kararı doğrultusunda ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZTAŞIT seferlerinde biniş ücreti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1 kuruş olacak. İZBAN ise Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Otobüs ve raylı sistem seferleri artırılırken, gece vapur seferleri de düzenlenecek.

Toplu ulaşıma bayram düzenlemesi! İzmirde 29 Ekim için ek sefer ve İZBAN kararı

METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ

29 Ekim Perşembe günü otobüs sefer saatleri güncellenerek, ek seferlerle desteklenecek. İzmir Metrosu'nda seferler 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada, 06.30-20.00 arasında 5 dakikada, 20.00-00.20 arasında ise 10 dakikada bir yapılacak. Konak Tramvayı'nda 06.00-11.00 saatleri arasında 10 dakikada, 11.00-19.30 arasında 6 dakikada, 19.30-00.00 arasında 7,5 dakikada, 00.00-00.20 arasında ise 10 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek. Karşıyaka ve Çiğli tramvaylarında mevcut sefer programı uygulanacak.

Toplu ulaşıma bayram düzenlemesi! İzmirde 29 Ekim için ek sefer ve İZBAN kararı

29 EKİM GECESİ BAYKUŞ SEFERLERİ DÜZENLENECEK

İZDENİZ, bayram günü hafta sonu sefer tarifesiyle hizmet verecek. İskelelerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yedek gemiler hazır bekletilecek. 29 Ekim Perşembe'yi 30 Ekim Cuma'ya bağlayan gece Baykuş seferleri de düzenlenecek. İlk seferde vapur, Karşıyaka'dan saat 23.45'te hareket ederek 00.05'te Alsancak'tan kalkacak ve 00.20'de Karşıyaka'ya ulaşacak. İkinci seferde ise Karşıyaka'dan saat 00.45'te hareket edecek olan vapur, 01.05'te Alsancak'tan kalkarak 01.20'de Karşıyaka'ya varacak.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmir Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİzmir

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