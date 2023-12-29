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İstanbul'da her yer kilit! Yılbaşı trafiği her geçen dakika artıyor
Yılbaşı öncesi son mesai günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 17:30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74 oldu.
İstanbul'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk yüzde 74 olarak ölçüldü.
Yılbaşında 3 günlük tatili değerlendirmek isteyenler ile haftanın son iş günü mesai çıkışı yaşanan trafiğin bir araya gelmesiyle yaşanan yoğunluk nedeniyle ana arterler kırmızıya büründü.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi