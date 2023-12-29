İstanbul'da her yer kilit! Yılbaşı trafiği her geçen dakika artıyor

29 Aralık 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 17:50

İstanbul'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.00 itibariyle yoğunluk yüzde 74 olarak ölçüldü.

Yılbaşında 3 günlük tatili değerlendirmek isteyenler ile haftanın son iş günü mesai çıkışı yaşanan trafiğin bir araya gelmesiyle yaşanan yoğunluk nedeniyle ana arterler kırmızıya büründü.



