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    Katliam gibi kazada 10 kişi ölmüş 61 kişi yaralanmıştı! Şoförden kazayla ilgili pişkin sözler

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kazanın ardından gözaltına sürücüler adliyede sevk edildi. Kazaya karışan sürücülerden biri gazetecilerin sorusuna “Oldu işte abi” cevabını verdi.

    Katliam gibi kazada 10 kişi ölmüş 61 kişi yaralanmıştı! Şoförden kazayla ilgili pişkin sözler
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesimi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç zincirleme kazaya karıştı.

    Katliam gibi kazada 10 kişi ölmüş 61 kişi yaralanmıştı! Şoförden kazayla ilgili pişkin sözler

    Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 61 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde 7 sürücü gözaltına alındı.

    Katliam gibi kazada 10 kişi ölmüş 61 kişi yaralanmıştı! Şoförden kazayla ilgili pişkin sözler

    Bugün ise Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan sürücüler adliyeye sevk edildi.

    Katliam gibi kazada 10 kişi ölmüş 61 kişi yaralanmıştı! Şoförden kazayla ilgili pişkin sözler

    Adliyeye getirilen ve yaralı olduğu için yürümekte zorlanan sürücülerden biri basın mensuplarının kaza ile ilgili sorusuna, "Hatırlıyorum.

    Tır kaza yapmış son anda gördüm. Bende sola kırdım, bir arabaya vurdum" dedi. Diğer bir sürücü ise aynı soruyu, "Oldu işte abi" diyerek yanıtladı.

    Sürücülerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

    Katliam gibi kazada 10 kişi ölmüş 61 kişi yaralanmıştı! Şoförden kazayla ilgili pişkin sözler

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kuzey Marmara OtoyoluTrafik KazasıŞoför
    Haberler > Gündem > Katliam gibi kazada 10 kişi ölmüş 61 kişi yaralanmıştı! Şoförden kazayla ilgili pişkin sözler
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