Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada felaketi yaşayan yolcular o anları anlattı

28 Aralık 2023 11:55 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:58

Türkiye güne kahreden Sakarya'dan gelen kahreden bir haberle başladı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı. Savaş alanına dönen otoyolda 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı.

DEHŞETİ YAŞAYAN YOLCULAR İSTANBUL'DA

Büyük çapta hasar gören araçlardaki diğer yolcuların İstanbul'a sevk edilmesi için çalışma başlatıldı.

Dehşeti yaşayan 10 yolcu, olay yerine gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi.

Otobüslerden birinin dün akşam saat 19.00'da Kayseri'den yola çıktığı sis nedeniyle kazaya karıştığı öğrenildi.

'ÇOK SİS VARDI, GÖRÜNTÜ YOKTU'

Dehşeti yaşayan yolcular katliam gibi kaza anını anlattı. Kayseri'den İstanbul'a gelmek üzere dün akşam saatlerinde otobüse binen yolcular kazanın sis nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Hasan Horosan, "Çok sis vardı. Görüntü yoktu. 2-3 metre görüş alanımız yoktu. O kadar sisliydi. Yolun kenarında 2-3 ceset vardı. Yolun kenarında insanlar öyle yatıyordu, sağ tarafında da 15-20 kişiye yakın yatıyordu. Kafası kanayan, suratı kan içinde olanlar..." dedi.

Yüzünde kan olan yaşlı bir kazazede ise, "Uyuduk uyandık kaza oldu" diye konuştu.

'BİRİ GELDİ BİZE VURDU'

Kazazede Esme Tosun, "Bir ses duyduk, bir anda oldu. Sağ tarafımı vurdum. Boynum ağrıyor. Çok sis vardı. Biri geldi bize vurdu. Bizim otobüs de duramadı, bariyerlere çarptı" ifadelerini kaydetti.

'BİRDEN BİRE CAM PATLADI'

Uyurken kazanın birdenbire olduğunu söyleyen Senem Büyükel ise, "Nasıl olduğunu göremedik, sisliydi. Birden bire cam patladı. Gözüme geldi. Ne olduğunu ben bilemedim. Aşağıya indik. Sabaha karşı 04.00 civarıydı. Ben Kayseri’den geliyordum. Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” diye konuştu.

Hafif yaralı kayınvalidesini almak için otogara gelen Oğuzhan Ağar, "Saat 04.45 gibi bizi aradılar. Sisten dolayı kaza olduğunu görememişler. Şoförün sadece ayağının kırıldığını diğer yaralıların burnunda, kaşında bir açılma olduğu söyledi. Biz öyle öğrendik. Kayınvalidemin durumu iyi. En son onunla Bolu'da konuştu. Orayı geçtik sonra kaza olmuş" ifadelerini kullandı.