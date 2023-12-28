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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kahreden kaza! Siyasilerden art arda mesajlar

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybetmesi, 59 kişi yaralanmasının ardından siyaset dünyasından da art arda taziye mesajları geldi.

    Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda kahreden kaza! Siyasilerden art arda mesajlar
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

    Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

    Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

    LİDERLERDEN DE ART ARDA MESAJLAR GELDİ

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş:

    Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim 11 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

    Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.



    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

    Sakarya'dan acı bir haberle başladık güne.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

    Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybının artmamasını temenni ediyorum.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

    Kuzey Marmara otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Gündem > Kuzey Marmara Otoyolu'nda kahreden kaza! Siyasilerden art arda mesajlar
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