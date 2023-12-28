Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! En az 10 ölü, onlarca yaralı var

28 Aralık 2023 08:01 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:24

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkii İstanbul yönünde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

10 ÖLÜ, 57 YARALI

TGRT Haber'e konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların 7'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Oynat Sakarya Valisi'nden Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin açıklama Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Refik Fidan, olay yerinden aktardığı bilgiler ise şöyle:

"Şu anda bölgede sis hakim. Benim gözlemlediklerim 3 tane yolcu otobüsü, 1 tane otomobil. Otomobil adeta tırla yolcu otobüsü arasında kağıt olmuş durumda. Gerçekten görüntüler çok feci. Ölü sayısını tam net değil. Ama çok sayıda ölü olduğunu söyleyebiliriz.

FECİ KAZADA KORKUNÇ DETAY

Fidan, ayrıca hayatını kaybedenlerin çoğunun kazada araçlarından inenlerin diğer araçların çarpması sonucu öldüğünü ifade etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ 6 SAAT SONRA AÇILDI

Kaza sebebiyle 6 saat boyunca kapanan İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasıyla açıldı. Bölgede hala yoğun sis etkisini sürdürürken, ekipler yeni bir kazanın olmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazaya ilişkin 3 savcının görevlendirildiğini söyleyen Bakan Tunç, "Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 10 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: YARALILAR 30 AMBULANS İLE HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili güncel bilgileri paylaştı. Kaza bölgesine 30 ambulansın sevk edildiğini belirten Bakan Koca, Bu sabah 04.36’da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8’i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." dedi.