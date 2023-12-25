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İstanbul'da feci kaza! Kağıt gibi katlandı
İstanbul Pendik'te kuruyemiş yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere ok gibi saplandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, tırın ön tarafının kağıt gibi katlanması ise dikkat çekti.
Pendik Tem Otoyolu Mecidiye mevki Kuzey Marmara bağlantı yolu üzerinde Servan D. yönetimindeki 06 BFP 28 plakalı kuruyemiş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırda sıkışan Servan D.'yi kurtardı.Servan D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle tırda bulunan kuruyemiş yola saçıldı. Tırın ön tarafının kağıt gibi ezilmesi ise dikkat çekti.
Anadolu Ajansı / Seda Çakır - Güncel