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    Konya'da feci kaza! Kamyonet ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var

    Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet Sancak Tramvay durağı yakınlarında, yoldan çıkarak rayları aştı. Araç bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

    Konya&#039;da feci kaza! Kamyonet ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Konya'da ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Feci kaza Selçuklu ilçesinde yaşandı. O.Ç. idaresindeki kamyonet, Sancak Tramvay durağı yakınlarında yoldan çıktı. Rayları aşan araç bir ağaca çarparak durabildi.

    YARALANAN 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.Ç. ve araçta bulunan S.K, S.S, S.T, Ş.K ve A.S. ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

    YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan A.S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    KonyaKaza
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