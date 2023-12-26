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Kaza yapan sürücü şoka girdi: Ben mi çarptım bana mı çarptılar, biz neredeyiz?

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şoka giren sürücü ise ambulans ekiplerine nerede olduklarını ve kazanın nasıl gerçekleştiğini sordu.