25 Aralık 2023 00:18 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 00:20

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'a gitmek üzere Tokat’tan yola çıkan Hüseyin Y. yönetimindeki 60 BR 888 plakalı yolcu otobüsü, Amasya merkeze bağlı Aydınca köyü yakınlarında seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürüklenen otobüs, ön tekerlekleri çukura düşünce durabildi.

Otobüste bulunan Döndü Başkara, Dilek Say, Meryem Bakar, Cemal Solmaz, Leyla Solmaz ve Büşra Okur yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.