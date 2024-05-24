Trafikte hatalı manevra kaza getirdi! Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın arka camından girdi

Kağıthane’de trafikte sürat yapan motosiklet sürücüsü bir minibüsün hatalı dönüşüyle karşılaşınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Direksiyon kontrolünü kaybedip park halindeki aracın arka camından içeri giren duran genç motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Sabah saat 11.30 sıralarında Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü İbadet Arıtürk (20) süratle trafikte seyrederken, o esnada plakası olmayan Mitsubishi L300 model minibüs kontrolsüz dönüş yaptı. Süratli olan motosiklet sürücüsü, minibüsün hatalı dönüşünden sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce minibüse ardından yol üzerinde park halinde olan 34 PA 6572 plakalı Fiat doblo model araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, park halindeki aracın camından içeri girdi. İlginç kazada yaralanan Arıtürk, aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra bir süre yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerden sonra Arıtürk’ün taburcu edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar trafikten kaldırdı. Çekilen araçlar nedeniyle trafik normale döndü. Motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle aracın arka camından içeriye girdiği kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün kontrolsüz dönüşünün ardından İbrahim Arıtürk’ün kontrolündeki motosikletin, süratle araca çarptığı görülüyor.

“CAN HAVLİYLE ÇIKIP YERE YATTIM”

Kazanın görgü tanıklarından veteriner Duygu Öztürk, “Olay olduğunda içerideydik, sesi duyduk çıktık. Park halindeki aracın içinden motorcunun can havliyle çıktığını ve sonra yere yattığını gördük. Yani motosikletle park halindeki aracın içine girdi. Biz gördüğümüzde kolunda kırık vardı diye tahmin ediyorum, ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi.

HER ŞEY 3 SANİYEDE GERÇEKLEŞTİ

Kazada yolu açmak için çalıştığını söyleyen Hasan Kamış, “3 saniye içinde nasıl geldi anlayamadık. Ben yolun karşısındaydım, motosiklet çok hızlı geliyordu. 3 saniye içinde küt diye bir ses duydum. Koştuk geldik ambulansı aradık. Hatta ben yolu açmak için çalıştım. Çocukta herhangi bir şey yoktu ama çok acı çekiyordu” diye konuştu.

CAM KIRIKLARI SURATINI ÇİZDİ

Olay yerine geldiğinde motosiklet sürücüsünün yerde yattığını söyleyen Kenan Şimşek, “Olayı gördüm. Yolda yürürken bir kalabalık gördüm ve merak ettim. Geldiğimde bir motosiklet ve yerde yatan bir genç gördüm. Etraftakilere de sordum. Bilinci o sırada yerindeydi, konuştu ismini falan söyledi. Bir sağlıkçı abi geldi müdahale etti. Kolunda açık yara vardı. Yaraya batikon döküldüğü zaman kalkmaya çalıştı. Kaldırmadık çünkü kazalarda boyunda falan kırıklar olabiliyor. Yüzünde de yaralar, çizikler oluşmuştu. Park halindeki araca çarptığı için büyük ihtimalle cam kırıkları suratını çizmişti. Sağlık ekipleri de geldiğinde müdahale ettiler biz boyunluk takmıştık öncesinde. Ardından hastaneye kaldırıldı” ifade etti.