Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Traktörden düşen meclis üyesi Hüseyin Timur hayatını kaybetti

Traktörden düşen meclis üyesi Hüseyin Timur hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Traktörden düşen meclis üyesi Hüseyin Timur hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bahçede çalışma yaptığı esnada traktörden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti.

Akçadağ ilçesi Bekiruşağı Mahallesi’nde 68 yaşındaki Hüseyin Timur, kayısı bahçesinde 44 PS 368 plakalı traktörü ile çalışma yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçtan aşağı düştü.

Traktörde düşen meclis üyesi Hüseyin Timur hayatını kaybetti - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının bir süre sonra fark ettiği olayda ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİYMİŞ

Son yerel seçimlerde Akçadağ’da Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Hüseyin Timur’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esenler'de kediyi boğarak öldüren pitbull sahibini de ısırdı‘Güldürmeyen adam’ yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni işi ve son hali gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak - Gündemİstanbullular dikkat, buna hazır olun!Malatya'da korkutan deprem! Vatandaşlar kendini sokağa attı - GündemMalatya'da korkutan deprem!Zap Suyu, polis Cihat Yıldız'la öğretmen eşi Çisem Yıldız'ı yuttu - GündemZap Suyu'na düşen polis Cihat Yıldız kurtarılmadı6 ilde orman yangını! Müdahaleler sürüyor, yerleşim yerleri risk altında - Gündem6 ilde orman yangını!Başörtülü hakimi reddeden avukat hakkında inceleme başlatıldı - GündemSoruşturma izni verildi, dosya başsavcılıkta!Ankara'da peş peşe depremler! 5 ilde hissedildi - GündemAnkara'da peş peşe depremler!
Sonraki Haber Yükleniyor...