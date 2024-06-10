Traktörden düşen meclis üyesi Hüseyin Timur hayatını kaybetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bahçede çalışma yaptığı esnada traktörden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti.

Akçadağ ilçesi Bekiruşağı Mahallesi’nde 68 yaşındaki Hüseyin Timur, kayısı bahçesinde 44 PS 368 plakalı traktörü ile çalışma yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçtan aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının bir süre sonra fark ettiği olayda ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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BELEDİYE MECLİS ÜYESİYMİŞ

Son yerel seçimlerde Akçadağ’da Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Hüseyin Timur’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.