Tren güzergahında heyelan çöktü! Doğu Ekspresi yolcuları saatlerdir bekliyor

Erzincan'da sağanak sonrası tren raylarının geçtiği güzergahta heyelan meydana geldi, Doğu Ekspresi İliç Tren Garı’na geri döndü. Yolcular yaklaşık 2 saattir yolun açılmasını beklerken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Sağanak yağış sonrası Erzincan'ın İliç ilçesi ile Kemah ilçesi arasındaki güzergahta tren raylarının geçtiği hat üzerinde heyelan meydana geldi ve tren yolunu ulaşıma kapattı.

YOLCULAR SAATLERCE BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

O sırada güzergahta seyir halindeki Doğu Ekspresi'nin makinisti durumdan haber edilmesi üzerine treni durdurdu ve yaklaşık 2 kilometre geri geri gelerek İliç Tren Garına yanaştı.

Doğu Ekspresi yolcuları yaklaşık 2 saattir yolun açılmasını beklerken heyelan gelen noktada çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.