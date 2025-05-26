TSK'daki FETÖ operasyonunda 60 asker için tutuklama talebi!

İstanbul merkezli 36 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 60'ı için savcılık tutuklama talep etti.

Geçtiğimiz günlerde 5 kentte FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Savcılık açıklamasında şu ifadeler kaydedilmişti:

"Bugün itibarıyla ise aynı yöntemle örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları, Cumhuriyet Başsavcılığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen, mensup olunan kuvvete göre tasnif edildiğinde 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı ve 24'ü astsubay/uzman çavuş rütbelerinde olmak üzere tamamı muvazzaf askeri personel olan toplam 63 şüpheli hakkında İstanbul ve 35 farklı ilde bugün saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı olarak uygulanmak üzere İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğüne verilen talimat gereği yakalama ve gözaltı icrasına başlanmış olup gelişmelerden bilgi verilecektir"

Edinilen son bilgiye göre gözaltına alınan 62 muvazzaf askerden 60'ı için savcılık tutuklama talep etti.