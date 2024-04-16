Tunceli’de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2 kişi balkondan düştü. Hastaneye kaldırılan şahıslarından sağlık memuru hayatını kaybetti, doktor ise yaralandı. Polis olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.

Pulur Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan 2 kişinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık memuru Savaş K. ile doktor Türkan B, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Ovacık Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN KIRIKLARI VAR

Sağlık personeli burada müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda kırıklar oluşan kadın doktor ise tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı.