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Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonuna çıkan 3 yaşındaki çocuk yere düştü. Hastaneye kaldırılan minik çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonuna çıkan 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah, yere düşerek ağır yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Hasan Hüseyin Abdullah’ın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Ali Abdullah’ın oğlu ve Genel Sekreterlik personeli Mustafa Abdullah’ın da torunu olduğu öğrenildi.

Öğle namazına müteakip Adapazarı Taşkısığı Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan küçük çocuktan geriye ise fotoğrafları kaldı.

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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