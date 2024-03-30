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Çocuk işçiliğine karşı mücadele hız kazandı! 46 bin 754'ü kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çocuk işçiliğine karşı mücadele hız kazandı! 46 bin 754&#039;ü kurtarıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çocuklar Güvende ekipleri, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve suça yönelme riski bulunan 46 bin 754 çocuğa ulaştı, 1.521 aile hakkında adli işlem başlatıldı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, sokakta risk altındaki çocuklarla ilgili 2017 yılında başlattığı Çocuklar Güvende ekipleri, sahada aktif görev almaya devam ediyor.

Ekipler aracılığıyla özellikle dezavantajlı bölgelerde sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan çocukların koruma altına alınması amaçlanıyor. 362 ekip, 2017’den 2023 yılsonuna kadar 46 bin 754 çocuğa ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1.521 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatılırken, 8 bin 881 çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri hayata geçirildi. 14 bin 236 çocuğun ailesine destek sağlandı. Ayrıca 18 bin 791 çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verildi. 760 çocuk ise kurum bakımına alındı.

Öte yandan, Çocuklar Güvende ekipleri, koruma kararı kaldırılarak ailelerine teslim edilen çocuklara yönelik izleme faaliyetleri de yürütüyor. Burada suça sürüklenen, ihmal edilen, sokakta çalıştırılan çocuklar ve aileleri uzman ekipler tarafından düzenli aralıklarla takip edilerek, çocuğun ve ailenin risk ile ihtiyaçları doğrultusunda hane ziyaretleri yapılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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