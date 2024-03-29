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İstanbul'da korku dolu anlar: Balkondaki kombi bomba gibi patladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Güngören'de, 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda bulunan kombi bomba gibi patladı. Patlama sonucu yangın çıktı, üst katta mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Korkutan olay, İstanbul Güngören'de Soğanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın birinci katındaki balkonda bulunan kombi bilinmeyen bir nedenle patladı.

Kombinin patlamasıyla mutfakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da korku dolu anlar: Balkondaki kombi bomba gibi patladı - 1. Resim

ÜST KATTA MAHSUR KALDILAR

Duman binayı kaplarken, üst katta bulunan iki kişi içeride mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, içeride kalanları ise kurtardı.

İstanbul'da korku dolu anlar: Balkondaki kombi bomba gibi patladı - 2. Resim

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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