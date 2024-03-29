Küçükçekmece'de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Küçükçekmece'de bulunan bir fabrikada sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği yangının iplik üretimi yapan bir fabrikada çıktığı ve içerde mahsur kalan işçiler olduğu iddia edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.