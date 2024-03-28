Esenyurt'ta korkutan yangın! Binada mahsur kalanlar var

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mart 2024 10:47 - Güncelleme: 28 Mart 2024 11:15 - Güncelleme:

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Esenyurt'ta, 5 katlı binanın bodrum katındaki yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bir bina sakinlerinin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma yapıyor.