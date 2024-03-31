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Turgut Altınok oyunu Ankara'da kullandı: Vatandaşımızın kararına saygı duyacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oyunu kullandı. Sandık başındakilerle sohbet eden Altınok daha sonra basın mensuplarının karşısına geçerek, "Vatandaşımızın oyuna, kararına, iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oy kullanmaya eşi ile birlikte geldi. Ankara'da oyunu kullanan Altınok daha sonra vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşıp sohbet etti. 

Hemen ardından basın mensuplarının karşısına geçen Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı;

Sizlere de çok teşekkür ediyorum. 2,5 aya yakındır birçok arkadaşımızla beraberdik. Kar, soğuk demeden bizimle çalıştınız. 

Vatandaşımızın oyuna, kararına, iradesine sahip çıkıp, saygı duyacağız. Ankara sıradan bir başkent değil Milli mücadelemizin de başkentidir. 

Seçimler Ankara'mıza, ülkemize hayırlı olsun. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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