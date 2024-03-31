Meral Akşener, oyunu Ankara'da kullandı

İyi Parti lideri Akşener, Ankara'da oyunu kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, seçimin kendileri açısından iyi olacağını söyledi.

Bir gazetecinin İstanbul yorumunu sorması üzerine Akşener, "Bizim durumumuz iyi olacak" dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gerçekten hür ve müstakil olarak, elbette çok yorucu. Çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız bir süreçti. Zorlu bir süreçti. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının bizim açımızdan iyi olacağını düşünüyorum.

(İstanbul yorumu) Her şey iyi olacak. Bizim durumumuz iyi olacak.