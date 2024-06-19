Turgut Altınok ve bakanlık soruşturma iddiasını yalanladı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı ABB adayı olan Turgut Altınok'un seçim çalışmalarında araçların akaryakıtını Keçiören Belediyesi'nin kasasından karşıladığı iddialarına Altınok'tan yalanlama geldi. İçişleri Bakanlığı da soruşturma iddialarının doğru olmadığını kaydetti.

Yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ın rakibi olan Cumhur İttifakı ABB adayı olan Turgut Altınok ile ilgili iddia son günlerde kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. İddialara İçişleri Bakanlığı ve Turgut Altınok'tan yalanlama geldi.

SORUŞTURMA İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

Turgut Altınok'un yerel seçim çalışmalarında araçların akaryakıtını Keçiören Belediyesi'nin kasasından karşıladığı ve bu nedenle soruşturma açıldığı iddialarını İçişleri Bakanlığı yalanladı. Odatv'ye konuşan İçişleri Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı iddiaların doğru olmadığını kaydetti.

ALTINOK: YALANDIR İFTİRADIR

İddialarla ilgili AK Partili Turgut Altınok'ta resmi X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Altınok, "Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım döneminde ne kendi aracım ne de benimle birlikte kampanyamda çalışan arkadaşlarımın araçlarının akaryakıtlarının belediyeden karşılandığı iddiaları kesinlikle doğru değildir. Yalandır, iftiradır" ifadelerini kullandı.

Altınok'un açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında İçişleri Bakanlığı’nın seçim dönemine yönelik hakkımda soruşturma yaptığı iddiaları asılsızdır. Büyükşehir Belediye başkan adaylığım döneminde ne kendi aracım ne de benimle birlikte kampanyamda çalışan arkadaşlarımın araçlarının akaryakıtlarının belediyeden karşılandığı iddiaları kesinlikle doğru değildir. Yalandır, iftiradır. Adaylık sürecimde tüm araçlarımızın akaryakıtları özel bir akaryakıt istasyonundan temin edilmiş, ücreti de ödenmiştir. Bu tür yalan ve iftiralarla şahsım ve partim yıpratılmaya çalışılmaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasını önlemek amacıyla bu açıklama hasıl olmuştur."