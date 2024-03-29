Turgut Altınok '600 daire' polemiğinde oku Mansur Yavaş’a çevirdi: Hangi maaşla bu evi aldın?

ABB Başkanı Yavaş ile Başkan Adayı Altınok arasındaki '600 daire' polemiğinde yeni perde... Daha önce belgelerle iddiaları yalanlayan Altınok, okları Yavaş'a yöneltti. Altınok, "Şu an Çayyolu Ümitköy'de oturduğu yer 25 milyon liradır. Bu evi belediye başkanı olduğu yıllarda oldu. Sen hangi maaşla bu evi aldın?" diye sordu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Habertürk'te katıldığı bir programda CHP'nin mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine yönelik "600 tane dairesi var" iddialarına ilişkin konuştu.

'YAVAŞ İFTİRA ATMIŞTIR, YALAN SÖYLEMİŞTİR'

İddiaları reddeden Altınok, şunları söyledi:

"Sayın Yavaş '600 tane dairesi var' dedi. Mal varlığım azalmış. Belediye başkanı olmadan önce almışız. Azalmış, çoğalmamış. Ama bir çamur, yalan ve iftira kampanyası. 'Ben 600 dairemin olmadığını ispat edeceğim eğer varsa istifa edeceğim, zerre onurun varsa, yalan atıyorsun, çamur atıyorsun, o zaman sen istifa edecek misin?' dedim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yazdım. Bakanlık cevabında 'Antalya il ve ilçeleri sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır' diye cevap verdi. Bu haberlerle ilgili dava açtım. Hem ceza hem tazminat davası. Gördüğünüz gibi sayın Yavaş iftira atmıştır, yalan söylemiştir."

'ALDIĞI MAAŞLARI BİRİKTİRSE YİNE BÖYLE EVDE OTURAMAZ'

Altınok, Yavaş'ın kızına Londra'da aldığı evin ve oturduğu evin fiyatlarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yavaş Londra'da kızına ev alıyor. 'Efendim 4 milyon lira gönderdim' diyor. Sen belediye başkanı olduğun sürece 4 milyon lira maaş gönderemezsin. Tapu kayıtlarına göre 2023 yılında almış. Şu an Çayyolu Ümitköy'de oturduğu yer 25 milyon liradır. Bu evi belediye başkanı olduğu yıllarda oldu. Sen hangi maaşla bu evi aldın, orada oturuyorsun. Aldığı maaşları biriktirse yine böyle evde oturamaz. Bu hesapları kendi vermesi lazım. Belediye başkanı olduktan sonra bunu satın alıyor. Bunların hepsinin tapu kayıtları bizde var."