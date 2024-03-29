Turgut Altınok'tan Ankaralı emeklilerin yüzünü güldürecek vaatler: Bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz

Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret eden Cumhur İttifakı'nın ABB Adayı Altınok, emeklilere bin lira yerine 5 bin lira vereceklerini söyledi. Altınok, tarih olarak ise 15 Nisan'ı işaret etti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti.

'EMEKLİYE BİN LİRA YERİNE 5 BİN LİRA VERECEĞİZ'

Altınok'un basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, emeklilere yönelik projelerini anlatan Altınok, "Emekliye destek olacağız. Emekliye bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan'da yatıracağız hesaplarına. Ankara'da emeklilere ulaşımı sınırsız, sayısız, ücretsiz yapacağız. Bursa modeline geçeceğiz. Kim biniyorsa onun da parasını vereceğiz" dedi.

'EMEKLİLERİMİZE 10 BİN LİRA KATKIMIZ OLACAK'

Altınok, doğal gaz desteğini 1000 liraya çıkaracaklarını ve 4 ay vereceklerini söyledi. Altınok, "Yaklaşık 10 bin lira bizim de emeklilerimize katkımız olacak. Ülkemizin bugünlere gelmesinde emeklilerimizin yürekleri, gönülleri, çileleri var. Hiçbir emeklimizi darda, yolda, sıkıntıda asla bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

ABB bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin büyük bölümünün batak ve zararda olduğunu iddia eden Altınok, "Ankara bir 5 yıl daha Yavaş ile gitmez. Çünkü kredi, sermaye bitti. Yeni yollar, yeni metrolar yok" diye konuştu.

'YAŞANILABİLİR BAŞKENTLER ARASINDA ANKARA'NIN A'SI YOK'

Altınok, Ankara'da ulaşım problemi olduğunun altını çizerek, ABB'nin SGK prim borçlarının da bulunduğunu aktardı. Ankara’yı dünya başkentleri arasına sokacaklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Biz Ankara'ya çok iş yapacağız. 'Benden eser beklemeyin, hizmet beklemeyin. Benim projem yok' diyor. 'Yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı' diyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Trafik problemini nasıl çözeceğiz? Yeni bulvarlar, yeni yollar, metrolar, alt geçit, üst geçit, tünellerle çözeceğiz. Bu şehrin dünya başkentleriyle yarışan bir şehir olması lazım. Dünyada yaşanılabilir başkentler arasında yüz tane şehir var. Ankara'nın A'sı yok."

Ziyarette AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman yer aldı.