Türkiye'de 2024 yılında 4.0 ve üzeri büyüklüğünde 5 deprem meydana geldi

6 Ocak 2024 20:20 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 20:26

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin bıraktığı hasarları onarmaya çalışırken, son 1 haftada olan depremler büyük endişe oluşturdu. 2024 yılının ilk haftasında Türkiye'de 4.0 ve üzeri büyüklüğünde 5 deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

2024 DEPREMLERLE BAŞLADI

1 Ocak tarihinde Tunceli'de 4.0, Hakkari'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

6 Ocak'ta ise 3 ilimizde deprem meydana geldi.

Düzde'de 4.2, İzmir'de 4.1 ve Malatya'da 4.0 büyüklüğünde depremler oldu.

Yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'DAHA KAÇTIR SÖYLEYECEĞİM BİMİYORUM!'

"Arkadaşlar daha kaçtır söyleyeceğimi bilmiyorum. Yazdım, çizdim, anlattım daha hala deprem ne zaman olacak?, kaç büyüklükte olacak? , burada olur mu? gibi soruları sorup duruyorsunuz. Önemli olan çözümü kökten kavramaktır yoksa dünyanın merkezine kendinizi koyup meseleye öyle bakarsak sorunu çözemeyiz. Doğrusu şu: Yerel yönetim ve merkezi hükümet oturur ve kentin FAY ANALİZİNİ yapar. Böylece kenti tehdid eden fay sistemleri tüm ayrıntıları ile tespit edilr. Böylece hangi fay kırılırsa kentte ne büyüklükte deprem olacak bilinir. İkinci adımda (RİSK ANALİZİ) bu deprem kentin bileşenlerine (Halk, Alt yapı, Yapı stoku, Ekosistem/Çevre ve Ekonomi) nasıl zarar verir onlar araştırılır. Üçüncü adımda ( RİSK AZALTMA) daha deprem gelmeden bu zararların azaltılması yoluna gidilir. Böylece kent depreme hazırlanır. İşte siz yöneticilerin böyle davranmalarını, yapmalarını talep edin, gözetim ve denetim yapın. Yoksa o ne olur, bu ne olur sorularıyla ne siz kurtulabilirsiniz, ne de biz çözüm getirebiliriz? Sizler büyüksünüz. En büyük gücünüz oylarınız. Sevgiyle"