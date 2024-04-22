Türkiye-ABD arasında terörle mücadele istişaresi

Türkiye ve ABD arasında Ankara’da terörle mücadele istişare toplantısı yapıldı.

Türkiye ve ABD arasında terörle mücadele istişare toplantısı Ankara’da yapıldı. Diplomatik kaynaklar: PKK/YPG/PYD, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ülkemiz ile ABD arasında ikili terörle mücadele istişareleri Mart 2024'te Washington'da gerçekleştirilen Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması’nda varılan mutabakat uyarınca, iki ülke arasındaki Terörle Mücadele İstişareleri, Türk ve A.B.D. Dışişleri Bakanlıkları başkanlığında 22 Nisan 2024 tarihinde Ankara’da yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Dışişleri Bakanlığı'nda ilgili Türk ve A.B.D. kurumlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, PKK/YPG/PYD, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri de dahil olmak üzere, ulusal güvenlikle bağlantılı birçok konu ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide şu sözlere yer verildi:

"Türkiye, terörle mücadelede engin deneyime sahip ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüren bir ülke olarak, müttefikleri ve terörle mücadelede kararlı tüm ülkelerle, terörün her türlü şekli ve tezahürüne karşı mücadele etmek amacıyla samimi işbirliğine devam edecektir."

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