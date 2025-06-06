Türkiye, ABD üzerinde baskı kurdu: Suriye'deki terör örgütü SDG'ye süre verildi!

Türkiye'nin yoğun diplomatik baskıları sonucu ABD, Suriye’de terör örgütü SDG’yi Şam yönetimiyle müzakere masasına oturttu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, bu gelişmenin Ankara’nın kararlı duruşunun bir sonucu olduğunu belirterek, SDG’ye silah bırakma süreci için zaman tanındığını ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli gelişmelerin yaşandığı şu günlerde gözler Suriye'deki terör yapılanmasına çevrildi. Son olarak Şam yönetimiyle mutabakata varan terör örgütü SDG'nin silah bırakma süreciyle ilgili TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"Suriye'de de farklı bir süreç işliyor." diyen Atik, Türkiye'nin baskıları sonucu ABD'nin, Suriye'de terör örgütü SDG'yi Şam yönetimiyle masaya oturttuğunu ifade etti. Bu sürecin devamının gelmesini beklediğini söyleyen Atik, "Önümüzdeki süreçte onlara da bir süre verildiğini tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

"SDG'YE SÜRE VERİLECEK"

Gazeteci Atik, "'Terörsüz Türkiye' sürecinde silah bırakmada 3-4 aylık bir periyottan söz etmiştik. Öcalan'ın mektubunda da benzer bir ifade var: 'Silah bırakma birkaç ay sürecektir' diyor. Şimdi aynı sürenin Suriye'deki SDG yapılanmasına da verildiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ÜZERİNDE MÜTHİŞ BİR BASKI KURULDU"

Bu süreçte Türkiye'nin ilmek ilmek ördüğü diplomasiden bahseden Atik, "ABD'nin üzerinde müthiş bir baskı kuruldu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yürüttüğü bu süreçte belli bir aşamaya gelindi. Artık bundan sonra bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

"SDG VE MİT ARASINDA GÖRÜŞMELER YAPILABİLİR"

Fatih Atik, Suriye'deki terör örgütü SDG'nin silah bırakmaya başlaması ve Suriye'deki görüşmelerin ilerlediği bir ortamda MİT aracılığıyla tüm görüşmelerin yapılabileceğini ifade etti. Silah bırakma süreciyle ilgili olarak ise "Belki haziranda olmaz ama temmuzda bu süreç başlayacak." diyen Atik, "Önümüzdeki günlerde güzel haberlerin gelmesini bekliyor Ankara'dakiler." ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'IN PKK KONGRESİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Gazeteci Şamil Tayyar da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, terör örgütü PKK kongresine gönderdiği mektubun sızmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÖCALAN, ÖRGÜTÜN KENDİSİNE KARŞI DİRENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Tayyar, terör örgütü PKK'nın, Öcalan'ın mektubunu ortalığı karıştırmak için sızdırdığını öne sürerek, "Çünkü mektupta farklı çevreleri rahatsız edecek cümleler var. Öcalan, örgütün kendisine karşı direndiğini düşünüyor. Hatta bir süredir Mustafa Karasu'nun bu sebeple infaz edildiği konuşuluyor. Bu kadar sert bir iç çatışmanın olduğu ortamda muhtemeldir ki Öcalan'a tavırlı olan kesim bunu sızdırarak kendilerine bir toplumsal destek içerisindeler. Nitekim birçok sosyal medya paylaşımında da Öcalan karşıtı yayınlar yapıldığını görüyoruz." dedi.