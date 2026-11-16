Türkiye ile Singapur arasında aile ve sosyal hizmetler alanında iş birliği güçlendirilecek. İmzalanan 2027-2029 dönemine ilişkin faaliyet planı ile aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk koruma, risk değerlendirmesi ve sosyal yardım sistemlerinin etkinliğinin artırılması için ortak çalışmalar yürütülecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla 2027-2029 dönemini kapsayan faaliyet planını imzaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Asya Aile Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Singapur'da, Masagos Zulkifli ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 2027-2029 yıllarını kapsayan faaliyet planına imza atıldı.

Türkiye ile Singapur arasında aile ve sosyal hizmetler alanında iş birliği güçlendirilecek

4 Kasım 2025'te imzalanan mutabakat zaptına ek olarak hazırlanan plan kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi, nüfus politikaları ve demografik dönüşüm konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

Aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk koruma, risk değerlendirmesi ve sosyal yardım sistemlerinin etkinliğinin artırılması için ortak çalışmalar yürütülecek.

Sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve istihdam arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, dijitalleşme ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması da planın hedefleri arasında yer alıyor.

Türkiye ile Singapur arasında aile ve sosyal hizmetler alanında iş birliği güçlendirilecek

Engelli bireylerin eğitim, istihdam, erişilebilirlik, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için iş birliği yapılacak. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımı ile liderlik kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ise ŞÖNİM, kadın konukevleri, elektronik izleme ve Alo 183 hattı gibi uygulamalara ilişkin deneyimler paylaşılacak.

Türkiye ile Singapur arasında aile ve sosyal hizmetler alanında iş birliği güçlendirilecek

İki ülke ayrıca aile politikaları alanında ortak programlar, konferanslar ve çalıştaylar düzenleyecek; uluslararası platformlarda ortak girişimler ve politika belgeleri geliştirmek üzere iş birliği yapacak.

Türkiye ile Singapur arasında aile ve sosyal hizmetler alanında iş birliği güçlendirilecek

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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