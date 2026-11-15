Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen “Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi” ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, sıfır atık şuurunun yaygınlaştırılması için dikkat çeken bir karar alındı.

Sıfır atık merkezli sürdürülebilir hayat alışkanlıklarının geliştirilmesi ve kadınların çevre çalışmalarına aktif katılmasının desteklenmesi için 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak "Sıfır Atık Kadın Elçileri" belirlenecek.

81 ilde 1 milyon kadın elçi belirlenecek! Bakan Göktaş'tan Sıfır Atık çağrısı

HEDEF 1 MİLYON KADIN

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde yeşil dönüşüme öncülük edecek "Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi' ile 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu proje ile kadın elçilerimizin öncülüğünde kaynaklarımıza sahip çıkacak, çevre dostu iyi uygulamaları çoğaltacak ve sıfır atık bilincini toplumumuzun her kesimine yayacağız. Özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu bizimle paylaşın Sıfır Atık Kadın Elçilerimizden biri olmak için ilk adımı atın." ifadelerini kullandı.

Göktaş, başvuruların özgeçmiş ve motivasyon mektubuyla birlikte "ksgm_sosyalstatu@aile.gov.tr" adresinden yapılabileceğini, son başvuru tarihinin 27 Kasım olduğunu bildirdi.

Bakanlığın başvuru formunda elçilerin görevleri de açıklandı.

81 ilde 1 milyon kadın elçi belirlenecek! Bakan Göktaş'tan Sıfır Atık çağrısı

SIFIR ATIK KADIN ELÇİLERİNİN GÖREVLERİ

Bu kapsamda çevre duyarlılığına sahip, sıfır atık yaklaşımını günlük hayatında benimsemeye ve çevresine yaymaya istekli, yerel düzeyde farkındalık çalışmalarına liderlik edebilecek kadın adayların başvuruları alınacak.

Adayların ayrıca bulundukları ilde kadınlara, ailelere ve toplumun farklı kesimlerine ulaşabilecek iletişim ve etkileşim kapasitesine sahip olmaları, çevreye duyarlı alışkanlıklarıyla rol model olmaya istekli olmaları, iş birliğine açık bulunmaları ve sıfır atık alanındaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sunmaları beklenecek.

Sıfır Atık Kadın Elçilerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile iş birliği hâlinde çeşitli çalışmalarda görev almaları öngörülüyor. Bu kapsamda elçilerden;

Bulundukları illerde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik gönüllü farkındalık çalışmalarına öncülük etmeleri,

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir hayat alışkanlıklarının benimsenmesinde rol model olmaları,

Sıfır atık alanındaki iyi uygulamaların ve başarılı örneklerin paylaşılmasını desteklemeleri,

Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılarak Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planlarında çevre ve iklim değişikliği politika ekseni kapsamında belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ve takibine katkı sağlamaları,

Diğer illerdeki kadın elçileriyle bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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